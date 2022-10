LNG bude pro ČR stále důležitější

LNG je zemní plyn, který je přepravován po moři speciálními tankery. Aby mohla loď převézt co největší množství plynu, dochází po jeho vytěžení před naloděním ke zkapalnění. To se děje stlačováním při nízkých teplotách okolo minus 162 stupňů Celsia. Plyn po stlačení zmenší svůj objem zhruba 600krát.

Další plovoucí terminál, o jehož kapacity ČR také stojí, by měl být ještě letos zprovozněn v Německu. To chystá hned čtyři terminály a dva připravuje i na pevnině.

Podle jeho názoru dojde k připojení terminálu k plynovodu Eustream. „Ten nebyl nikdy uveden do provozu, i když je hotov. Plyn jím poputuje do oblasti Krušnohoří a může pokračovat do Německa nebo do Česka.“