Trh se zemním plynem zůstane kvůli omezeným dodávkám napjatý

Spotřeba plynu v Evropě se za prvních osm měsíců letošního roku snížila o deset procent ve srovnání se stejným obdobím loni. Způsobil to 15procentní pokles v průmyslovém sektoru, protože podniky omezily výrobu kvůli prudce rostoucím cenám.

Dodávky z ruských plynovodů do Evropy letos klesly po odstavení plynovodu Nord Stream 1 z Ruska do Německa na začátku září a dalších problémech, které se objevily později.

Pokud Moskva splní svou hrozbu a uvalí sankce na ukrajinskou energetickou firmu Naftogaz, může se uzavřít jedna z posledních fungujících ruských tras pro dodávky plynu do Evropy. To by ještě zhoršilo energetickou krizi v době, když začíná klíčová zimní topná sezona.