Evropa prahne po plovoucích LNG terminálech. Jejich pronájem zdražil na dvojnásobek

Nedávné úniky a následné výbuchy plynovodu Nord Stream 1, který byl hlavní trasou ruského exportu plynu do Evropy, prakticky ukončily (minimálně v dohledné době) jakékoliv vyhlídky na obnovení dodávek z Ruska touto cestou.

Evropské země se tak o to více obracejí k alternativě v podobě terminálů LNG, konkrétně k plovoucím skladovacím a znovuzplyňovacím jednotkám známým pod zkratkou FSRU (Floating Storage and Regasification Unit). Jde o stejné zařízení, které se minulý měsíc otevřelo v nizozemském Eemshavenu a ve kterém má Česká republika svůj podíl, jehož prostřednictvím získala tři miliardy metrů krychlových plynu ročně po následujících pět let.