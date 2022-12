Lidé mají v peněženkách desítky milionů neplatných bankovek

Česká národní banka (ČNB) rozhodla už ke konci června o stažení některých bankovek z oběhu. Konkrétně se to týkalo těch s tenkým stříbrným proužkem z let 1995 až 1999. Jedinou výjimkou jsou bankovky v hodnotě 5 000 Kč, které zůstávají v platnosti.

„Doporučuji zkontrolovat peněženky nebo jiná místa, kam lidé peníze ukládají. Mohlo by se stát, že by se mohli pokoušet kupovat vánoční dárky neplatnými bankovkami. V oběhu je totiž z celkového počtu stokorun stále více než jedna třetina neplatných. U dvoustovky je to víc než jedna pětina. Podle údajů z ČNB se celkově jedná o desítky milionů kusů neplatných bankovek,“ řekl Tomáš Hládek, expert ČBA na platební styk a peněžní oběh.