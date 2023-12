Liberty Ostrava chce spustit provoz na vysoké peci až příští rok

Navržený plán optimalizace počítá s úsporou financí, a to díky dočasnému přerušení výroby produktů, po kterých je nízká nebo nulová poptávka. „Jako je například válcovaný drát. A zároveň se soustředí na výrobky s vysokou přidanou hodnotou, jako jsou trubky, silniční svodidla, důlní výztuže a závitové tyče, po kterých je naopak vysoká poptávka,“ vysvětlila mluvčí společnosti Kateřina Zajíčková.

Uvedla také, že Liberty bude využívat aktuální situaci na evropském trhu, a to prostřednictvím výhodných nákupů ocelových polotovarů (předlitků), ze kterých bude válcovat finální výrobky.

„Analyzujeme nyní možnosti využití svých koksárenských provozů, protože se evropský trh potýká s vážnými problémy spojenými s převisem nabídky. To znamená, že v současné době bude pro společnost mnohem levnější nakupovat koks na trhu než ho vyrábět v ostravské huti,“ vysvětlila s tím, že co se týká nákupu energií, tak ty hodlá firma u Tamehu nakupovat za běžné tržní ceny. „Což jí umožní provést optimalizační plán a povede k postupnému splacení závazků všem věřitelům,“ upozornila.

S návrhem optimalizačního plánu se seznamují odbory. „Vnímáme to velice obezřetně, nemůžeme se srovnat s tím, že vysoká pec do konce roku nepojede, na druhou stranu chápeme složitost celého procesu, i vzhledem k tomu, že jsou před námi vánoční svátky,“ řekl předseda OS KOVO v Liberty Ostrava Petr Slanina, který upozornil, že pro odboráře je důležité, aby se v rámci optimalizačních úspor nesnižovala zaměstnanost. „A aby lidé dostávali samozřejmě plnou mzdu. Ale to máme zakotveno v kolektivní smlouvě,“ doplnil.