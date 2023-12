Krize v Liberty Ostrava. Téměř polovina Vratimova může přijít o teplo

„Týká se to v podstatě bytových domů, škol, úřadů, kulturního střediska, de facto centra města. Odhadem by se to dotklo asi tří tisíc lidí,“ potvrdil starosta Martin Čech (Nezávislí - STAN) s tím, že napjatou situaci v obou firmách (Liberty Ostrava a Tameh) sleduje.

„Už začátkem týdne jsme proto vstoupili do jednání mezi Liberty a Veolií, která má v huti svoje zařízení. Teď technicky řeší přepojení svých zařízení na to, aby v případě potřeby bylo kontinuálně zachováno teplo pro Vratimov,“ sdělil.

„Dohodli jsme se s Liberty Ostrava a Vratimovem na provizorním zabezpečení dodávek. Je to pro nás komplikované, ale děláme vše pro to, aby to bylo možné a dodávky tepla městu nemusely být přerušeny. Z technického hlediska je potřeba především postavit propojení horkovodu o celkové délce 35 metrů (tam a zpět), což má zajistit Liberty Ostrava v nejbližších dnech. Pokud by nastal nějaký problém, Veolia je připravena zajistit náhradní technické řešení,“ přislíbila za Veolii Jana Dronská.