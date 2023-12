Stanjura s Jurečkou byli mediátoři, vzkázali majiteli huti Liberty Ostrava, aby dorazil po víkendu za Síkelou

TAMEH se tak sám dostal do platební neschopnosti a podal sám na sebe návrh na insolvenci. Mezi jeho věřiteli je například i těžební firma OKD.

Celkem energetická firma dluží více než čtvrt miliardy korun. TAMEH nemá za co nakupovat uhlí, hrozí proto, že huti za několik dnů zastaví dodávky veškerých energií.

„Požádali jsme, aby lidé, kteří mají pravomoc jednat jménem vlastníka Liberty Ostrava, urychleně přijeli s takovým plánem na ministerstvo průmyslu a obchodu. Doporučili jsme, aby to bylo zkraje příštího týdne, nejlépe v pondělí nebo v úterý,“ dodal.

Protože TAMEHu dochází uhlí, což ohrožuje dodávky energií do hutě, dohodla se na jednání s Liberty a OKD na tom, že uhlí bude mít firma ještě na dalších pět dní.

Od koho a za kolik, není jasné. „Vyřešili jsme ten obchodní případ bez účasti státu. Jak? To komentovat nebudu,“ řekl Síkela a ujistil, že v pondělí vypnutí kotlů nehrozí.

„Hovoříme o pěti dnech. Je to krizový scénář a pokud k němu dojde a vypne se koksovna, pak to musí proběhnout bezpečným a řízeným způsobem. Druhý scénář, který má v rukou majitel Liberty je, že uhradí podstatnou část svých pohledávek vůči druhé soukromé společnosti,“ nastínil ministr průmyslu.

„Obě firmy počítají s tím, že to zvládnou. Zaměstnance nechtějí ani propouštět, protože by je obtížně získávali zpět,“ doplnil Jurečka s tím, že je stát připraven i na variantu, že by takový optimistický scénář nenastal.