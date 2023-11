Liberty Ostrava požádala soud o ochranu před dodavatelem energií, dluží mu přes miliardu

Rozhodnutí firmy požádat o ochranu před věřitelem vítají odboráři. „Dozvíme se tak, jakou restrukturalizaci a kroky majitel chystá. Nám to dosud nesdělil, teď to bude muset říct,“ upozornil předseda OS KOVO v Liberty Ostrava Petr Slanina. Ten potvrdil, že firma požádala o ochranu před firmou Tameh. Slanina věří, že tak skončí doba nejistoty. Toho, že by návrh o ochranu před věřitelem byl naopak začátek definitivního konce huti, si nemyslí. „To, co majitel udělal, vnímám tak, že tady je snaha zachránit huť, aby mohla být dále provozuschopná,“ řekl Slanina.