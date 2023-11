Krátkých úvazků je u nás stále málo

Ve věku 60 a více let pracuje asi 108 tisíc lidí, z toho 61 tisíc žen a 47 tisíc mužů. Naopak u nejmladších zaměstnanců v rozmezí 15 až 29 let má pracovní poměr s kratší pracovní dobou jen asi 59 tisíc. Z toho je 36 tisíc žen a 23 tisíc mužů.

Právě kratší pracovní úvazky jsou podle vlády cesta, jak se společnost vyrovná s odloženými odchody do důchodu na 68 let i kratším pobíráním rodičovského příspěvku do tří let věku dítěte.