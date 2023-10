„Nejsou lidi.“ Chybějí řidiči, programátoři i pojišťovací poradci

Na pracovním trhu podle personálních agentur chybí 250 000 až 280 000 lidí. Nejvíce se to týká stavebních dělníků, operátorů výroby, IT specialistů, řidičů autobusů i nákladních vozů. Ale týká se to i oborů, kde by to málokdo čekal. Například pojišťovny poptávají stovky, možná i tisíce pojišťovacích poradců.

Článek Zkušenosti s tím má pojišťovna Kooperativa. „V současné době bychom potřebovali navýšit stavy pojišťovacích poradců o zhruba třicet lidí na každém regionálním ředitelství, kterých máme osm,“ uvedl její mluvčí Milan Káňa. Jedná se tak asi o 250 lidí. Společnost se přitom snaží nabrat vhodné uchazeče všemi možnými způsoby. Provozuje kariérní stránky, používá největší pracovní portály, pozici se snaží zatraktivnit spoluprací se školami, a to formou přednášek, účasti na výuce či veletrhů. „V regionech manažeři průběžně aktivně vedou náborové rozhovory s potenciálními uchazeči, celorepublikově jsme pro rok 2024 aktualizovali náš adaptační program, který je rozložený na patnáct měsíců a nováček v něm může získat velmi zajímavé finanční ohodnocení nad rámec provizního odměňování,“ konstatoval Káňa. Wojnar: Trh práce se nehýbe, je třeba upravit migrační politiku „Každému zájemci o práci u nás jasně řekneme, že v tom není a nebude sám. Poctivě se nováčkům věnujeme a vše je naučíme. Máme propracovaný adaptační program a systém vzdělávání, a dokonce si u nás můžete vybrat, zda chcete být zaměstnanec, nebo osoba samostatně výdělečně činná,“ popsal průběh náboru ředitel interního obchodu Kooperativy Martin Pokorný. „V zásadě stačí, pokud má člověk chuť se učit novým věcem, je empatický, má ‚tah na bránu‘, má rád lidi a baví ho komunikace s nimi,“ dodal. Situaci komplikují mýty o pojišťovácích Situaci podle Kooperativy komplikuje i to, že případní uchazeči žijí pod vlivem mýtů o „pojišťovácích“. Zkrátka jim chybějí informace o tom, že už dávno nechodí někde po domech a nezvoní na dveře, ale že dostávají přidělené vlastní portfolio klientů, se kterým pak pracují. „Jde primárně o kvalitní péči a je řada klientů, kteří nemají pevně určeného svého klientského poradce. Jinými slovy, nový člověk může dostat klienty, o které bude pravidelně pečovat. O jejich rodiny, firmy, známé, příbuzné,“ řekl Martin Pokorný. „Takto postupem času vznikli naši nejúspěšnější poradci, doporučením a pozitivní zpětnou vazbou od stávající klientů,“ dodal. Kooperativa samozřejmě není jedinou pojišťovnou, která shání vhodné zaměstnance. „Na trhu bohužel chybějí lidé, kteří jsou schopní pracovat samostatně a ochotní učit se nové věci, převzít odpovědnost a být kreativní. V pojišťovnictví chybějí téměř všechny odborné pozice,“ řekl Václav Bálek z pojišťovny Slavia. Důvodem je podle něj fakt, že lidé na nich musí mít odpovídající vzdělání, pokud možno praxi, musí být bezúhonní a podobně. „Vedle chybějících IT specialistů se setkáváme s nedostatkem juniorů na odborné pozice, především v oblasti dat, produktu, financí nebo marketingu, kteří by měli základní odbornou znalost ze školy i zájem o danou oblast. V obchodě se setkáváme s nedostatkem pojišťovacích poradců, především v lokalitách s velkými výrobními závody,“ uvedl Jan Marek z Generali České pojištovny. „Situace v pojišťovacím sektoru se v zásadě moc nemění. Stále přetrvává nedostatek IT specialistů, chybějí také likvidátoři nebo pojistní matematici,“ řekla Eva Koubíková, ředitelka HR z pojišťovny Allianz. Nábor i podle ní začínáme už na vysokých školách, spolupráce s nimi je pro nás velmi důležitá. „Studentům už během studia umožňujeme brigády, stáže, nebo dlouhodobou spolupráci na částečný úvazek. Pracujeme také se sociálními sítěmi a pomáhají nám i stávající zaměstnanci,“ dodala. Chybějí učitelé i kuchaři A jak vypadá situace na celém českém pracovním trhu? „Chybí napříč obory a regiony 250 tisíc lidí. Extrémně nízkou míru nezaměstnanosti hlásí ve většině krajů, menší nabídka a více lidí bez práce se projevuje pouze v Ústeckém a Moravskoslezském kraji,“ konstatoval Martin Jánský z personální společnosti Randstad Česká republika. Mezi nedostatkové pozice patří podle něj zejména stavební dělníci, operátoři výroby, řidiči autobusů a kamionové dopravy. Lidé chybějí také na technických pozicích a v IT, kde se často hledají například developeři. „Častým důvodem například u řidičů a techniků je nedostatek kvalifikovaných žadatelů, což se některé firmy snaží řešit školeními a rekvalifikacemi. Obsazení pozic stavebních dělníků a operátorů výroby je obtížné především z důvodu charakteru práce, která je těžká a špatně ohodnocená,“ upřesnil. Podle Jiřího Halbrštáta z ManpowerGroup je momentálně neobsazeno až 280 000 míst. „Nedostatek zaměstnanců s vhodným profilem dlouhodobě roste. Podle průzkumu ManpowerGroup Talent Shortage Survey se 66 procent zaměstnavatelů v Česku potýká s problémy při obsazování volných pracovních pozic,“ vypočetl. Populace navíc stárne a stále více lidí odchází do důchodu, než vychází ze škol. V České republice odchází do důchodu 120 000 lidí ročně, ale na trh přijde 90 000 absolventů. Situace se ještě více zkomplikuje, až k důchodovému věku dospěje silná generace Husákových dětí, kdy každý ročník má 190 000 lidí, což je o 70 000 více než teď. „Přitom na trh práce bude přicházet pouze 110 až 120 tisíc absolventů ročně,“ varoval Halbrštát. Nejurgentněji podle něj nyní chybějí lidé z IT, tedy programátoři, odborníci na kybernetickou bezpečnost, datovou analýzu, projektový management. Dále jsou to pak dělníci ve výrobě a stavebnictví, skladníci, řemeslníci, řidiči nákladních vozidel a hromadné přepravy, technici, mechanici, lékaři a zdravotnický personál, učitelé a kuchaři. Ekonom: Inflace je větší zabiják životní úrovně než cokoliv jiného