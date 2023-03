Jurečka už má návrh změny valorizací

„Začal jsem jednat se zástupci opozice, v dalších dnech budu jednat ještě se zástupci SPD, zaměstnavatelů a odborů. A až budu znát jejich názor na to, jak parametry upravit, tak teprve potom půjde návrh do meziresortního řízení,“ řekl včera ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Resort původně pracoval se třemi verzemi. Podle první by se nově mimořádná valorizace zrušila úplně a vysokou inflaci by stát důchodcům vynahradil v lednu při řádné valorizaci. Podle druhé by došlo k jednorázové výplatě 5000 korun. Podle třetí by vláda penzistům navýšila penze o polovinu inflace.