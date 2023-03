Havlíček: Hrozí vracení obrovských peněz

Prezident dal vašim námitkám z velké části za pravdu. Řekl, že podepsal i proto, že jinak byste s SPD ve Sněmovně opět dlouho obstruovali, a že by o normě měl rozhodnout Ústavní soud. Jak jeho krok hodnotíte?

Samozřejmě že mě to zaskočilo. Argument, že prezident nechtěl další obstrukce, je spíš zástupný. To, že uznal naše argumenty, považuji za správné. Ostatně nám to potvrdil i na našich setkáních, která jsme měli opakovaně. Ale nemohu souhlasit s tím, že upřednostnil politické gesto před čistým ústavněprávním řešením. Politici jsou tady právě proto, aby zabránili situacím, kdy ve finále rozhoduje ÚS. Nemluvě o tom, že ten může rozhodnout až poté, co to bude uvedeno v praxi. Pouštíme se do obrovského rizika, že se tady jednou budou vracet neuvěřitelné peníze, kdyby to soud zvrátil, což uznal koneckonců i prezident. To jsou důvody, které považuji za důležitější než politické gesto, jakkoliv respektuji, že se prezident víc kloní k ekonomickému vládnímu řešení.

Obrátíte se tedy na ÚS?

V každém případě ano. Komunikujeme s nejlepšími ústavními právníky a učiníme tak v následujících dnech. Pan prezident to velmi dobře ví, potvrdili jsme mu to. Takže jeho argument, že kdybychom se na ÚS neobrátili my, obrátí se on, je spíš jen jakési gesto.

Vláda chce snížením valorizace ušetřit desítky mi­liard. Proč vás to nepřesvědčilo?

Měla to řešit už v listopadu a v prosinci, což uznal i prezident. A já při vší kritice, kterou vůči němu teď mám, musím uznat, že vládní provedení odsoudil. Vláda měla mít prostředky v rozpočtu a neučinila tak. V horším případě to měla řešit alespoň k 31. lednu, a opět tak neučinila. Podle mého proto, že chtěla přikrášlit chystaný rozpočet, a proto, že byly prezidentské volby.

A ty úspory?

Vždycky se na to musíme dívat tak, jak by to vypadalo, kdyby vláda postupovala podle našeho návrhu. To znamená v následujících týdnech přijmout změnu valorizačního vzorce k 1. lednu roku 2024. Pak by to znamenalo, že ta největší újma by byla pouze v roce 2023. To by samozřejmě dopadlo na rozpočet, ale to by nebyla tak velká částka. Z našeho pohledu je to 15 až 19 miliard korun, což je bohatě přikryto nepředvídatelnými příjmy, ať už z daně windfall tax a nevyplacených kompenzací za zastropování cen energií, což bude znamenat, že vláda ušetří peníze, nebo z vyššího výběru DPH kvůli inflaci a podobně. A v dalších letech by se to upravilo tím valorizačním vzorcem.

Pokud nebudeme ctít zákony, ukazujeme lidem, že politici si protlačí silou cokoliv

Takže není akutně třeba hledat úspory? Kde byste je hledal?

Ty se musí v každém případě hledat, ale nesmí se to řešit protiprávní cestou. Pokud nebudeme ctít zákony, ukazujeme lidem, že politici si protlačí silou cokoliv. A lidé pak mají ctít ty zákony? To je nepřijatelné.

Docílit lepšího rozpočtu musíme na stránce příjmové i výdajové. Máme mimořádné příjmy, které budou nepochybně v tomto i v příštím roce, ať už s ohledem na dividendu ČEZ, na vyšší výběr DPH a na mimořádné daně, které vláda připravuje.

Co se týká výdajů, vláda musí pracovat například s daňovými výjimkami. Naslibovala toho hory doly a neudělala zatím vůbec nic. Pokud se nepletu, tak jedna z věcí, nad kterými spekuluje, je naopak to, že by se měly dokonce snad snížit daně pro některé loterijní společnosti, a současně říká, že bude zvyšovat daně pro živnostníky. Je to totálně nekoncepční a zmatené, nejde na to systémově.

Prezident zkritizoval, že vládní koalice odmítla vámi iniciovanou sněmovní schůzi o zmrazení platů ústavních činitelů. Je tedy šance, že to nakonec projde?

Je to symbol. Je nemravné, aby si teď politici přidávali platy a současně aby se ubíralo těm, kteří jsou na tom možná nejhůř, tedy důchodcům. Když argumentují tím, že 18 nebo 19 tisíc korun důchodu je skvělá věc, tak bych těm politikům přál, aby zažili na vlastní kůži, když by třeba byli sami a měli by z toho zaplatit byt, energie, léky, ošacení a stravu. Ať se proto ty platy zmrazí a pak opět rozmrazí v době, kdy bude konjunktura a kdy budeme znovu v růstu.

Ale otázka na to, zda to má šanci projít, je na špatného adresáta. K tomu nestačí pouze naše hlasy, musí se připojit některá z koaličních stran.