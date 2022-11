Internetový prodej v USA na Black Friday patrně dosáhl rekordu

„Po dvou letech, kdy mnoho lidí zůstalo doma kvůli obavám z pandemie, se někteří zákazníci na Black Friday vracejí do kamenných obchodů,“ dodal.

Za pětidenní slevovou akci nazvanou Cyber Week, která trvá ode Dne díkuvzdání, tedy od čtvrtka, do pondělí, Adobe Analytics očekává internetové tržby 34,8 miliardy dolarů. To by v porovnání s minulým rokem znamenalo nárůst o 2,8 procenta.