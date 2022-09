Gazprom: Obnovení dodávek přes Nord Stream 1 závisí na Siemensu. Nechápeme, zní z Německa

Gazprom v pátek oznámil, že neobnoví dodávky plynu do Evropy přes plynovod Nord Stream 1, který byl minulý týden mimo provoz kvůli plánované údržbě. Během ní se ale podle společnosti našla závada – z turbíny na kompresorové stanici unikal motorový olej.

A dokud nedojde k nápravě, plyn do Evropy nepoteče, vzkázal ruský plynárenský gigant. „Měli byste se zeptat Siemensu. Nejprve musí opravit zařízení,“ odpověděl agentuře Reuters Markelov během Východního ekonomického fóra ve Vladivostoku.

„Na základě informací, které nám byly o víkendu poskytnuty, prezentaci této nové situace nechápeme. Proto, až do odvolání, je naše vyhodnocení situace takové, že nejde o technický důvod pro zastavení provozu. Takové úniky běžně neovlivňují provoz turbíny a lze je na místě utěsnit,“ uvedl Siemens v písemném prohlášení.

Nord Stream 1 je hlavní trasou pro přepravu ruského zemního plynu do Evropské unie. Přepravuje plyn z Ruska do Německa po dně Baltského moře. Z Německa jsou na něj navázány plynovody do dalších zemí, včetně České republiky.