Exekutoři: Po dlužníkovi se v průměru vymáhá 488 500 Kč, částka vzrostla

Na konci června mělo 683 239 zadlužených téměř 4,17 milionu exekucí. Vyplývá to z údajů Exekutorské komory ČR.

Na dlužníka připadá v průměru vymáhaná jistina 488 533 korun. Je to o 5632 korun víc než na konci loňska. Při jedné exekuci se v průměru vymáhá 79 959 korun, tedy o 4182 korun víc než na konci roku 2021.

Prvního kola milostivého léta, které se konalo od loňského 28. října do letošního 28. ledna, využily desetitisíce dlužníků.

I ve druhém kole je možné se do konce listopadu zbavit dluhů u samospráv, úřadů, státních fondů, škol, městských či státních a polostátních firem, zdravotních pojišťoven, Českého rozhlasu či České televize.

Odměna exekutorovi proti minulému milostivému létu stoupla z 908 na 1815 korun. Pokud lidé stihnou ještě vše do konce měsíce s exekutorem vyřídit a původní dluh uhradit, úroky, penále a další platby se jim odpustí a exekuční řízení skončí.

Podle webové poradny nemá cenu už exekutorovi dopis na poslední chvíli posílat. Ti, kteří by se ještě do oddlužovací akce rádi zapojili, by se měli snažit dohodnout si ještě rychle schůzku v exekutorově kanceláři a požádat o vyčíslení dlužné jistiny na místě.