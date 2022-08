Nacher: Druhé milostivé léto komplikuje drahota

Je to možnost, jak se mohou dlužníci zbavit exekucí, které proti nim vede například kraj, obec nebo stát či jimi vlastněné firmy, a to prostřednictvím soudního exekutora. Splatit musí základní dluh, takzvanou jistinu, a odměnu exekutorovi ve výši 1815 korun včetně DPH. Zbytek exekuce včetně penále, úroků či nákladů jim bude odpuštěn. Jak již název napovídá, je to pokračování stejnojmenné akce, jež proběhla na přelomu roku. Exekuce, kterých se to nyní týká, musely být zahájeny do 28. října loňského roku. Důvodem je, aby někdo nespekuloval na to, že úmyslně nebude splácet své závazky. Týká se to tak lidí, kteří nemohli tušit, že bude milostivé léto 2.