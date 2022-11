Senát odmítl zavedení místní příslušnosti exekutorů podle krajů

Návrh Šípové měl zavést do exekučního řádu krajskou místní příslušnost exekutorů na principu přiřazování řízení podle abecedního pořadí. Exekutory by určoval exekuční soud. Senátorka také chtěla zakotvit princip, podle kterého by měl jeden dlužník jen jednoho exekutora. Senátní ústavně-právní výbor stanovisko k předloze nepřijal. Senát ji zamítl o jeden hlas, pro zamítnutí bylo 36 z 71 přítomných členů horní komory.

Zavedení takzvané teritoriality dlouhodobě podporuje Exekutorská komora. Princip místní příslušnosti by podle ní výrazně pomohl stabilitě systému vymáhání práva. Naopak část exekutorů a Česká asociace věřitelů s teritorialitou nesouhlasí. Proti je i Česká bankovní asociace, podle níž by princip místní příslušnosti vedl ke zhoršení vymahatelnosti práva. Nyní exekutora vybírá věřitel podle svého uvážení.

Exekutorská teritorialita by podle podporovatelů snížila výdaje dlužníků na vedení vymáhání dluhu. Podle Šípové by také posílila nestrannost exekutorů a jejich nezávislost na věřitelích. Protože by měl exekutor přehled o všech exekucích dlužníka, měl by přehled o reálné vymahatelnosti pohledávek, napsala senátorka ve zdůvodnění.