EU končí s ruskou naftou, ČR má výjimku

V neděli vstoupí v platnost embargo na dovoz ruských ropných produktů do Evropské unie. To znamená, že se do ní loděmi nedostane kromě ruského asfaltu nebo třeba plastů ani ruská nafta, která se na celkových dovozech do Evropy podílela bezmála polovinou.

Foto: Ondřej Hájek, ČTK Plnicí stanice autocisteren ve skladu státního distributora paliv Čepro v Hněvicích na Litoměřicku