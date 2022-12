Dodavatelé energií zmátli lidi, rozeslali i ceníky bez stropů

Dodavatelé většině lidí v těchto dnech stanovují nové zálohy a o skutečné výši plateb je budou teprve informovat. Každopádně platí, že přes vládní strop by základní ceny jít neměly.

„Až pak jsem si zprávu přečetl pozorněji a uvědomil jsem si, že jde o cenu, jež by platila nebýt stropu, a můj výměr bude skutečně nižší,“ dodal.

Třeba v případě ČEZ by podle rozesílaných ceníků u nejběžnější distribuční sazby D02d u tarifu bez závazku lidé od ledna platili 14,16 Kč za kWh, avšak se zohledněním stropu cen budou za kWh platit 8,20 Kč. U těch, kteří elektřinou topí, by to bylo bez zastropování ve vysokém tarifu 12,54 Kč za kWh, se stropem ale tyto domácnosti budou platit 6,50 Kč za kWh.