Zastropování cen energií by mohlo platit i v roce 2024, připustil Fiala

Vláda v říjnu stanovila maximální ceny, a to šest tisíc korun za jednu megawatthodinu (MWh) elektřiny včetně DPH a tři tisíce korun za jednu MWh plynu.

„Je možné, že to bude trvat déle, bude-li potřeba pomoci občanům, firmám a těm, co poskytují veřejnou službu. Ale je také možné, že to vůbec nebude potřeba vzhledem k vývoji ceny,“ dodal Fiala.