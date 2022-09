Do Česka už neproudí ruský plyn, nahrazuje ho norský a LNG

Rusko tak posílá plyn do Evropy už jen přes území Ukrajiny na Slovensko, do Rakouska a Itálie a přes Turkstream do Maďarska. Do ČR už ruský plyn neteče, dodávky ale míří odjinud. Jak ukazují data Trading Hub Europe, do Německa se dováží plyn z Norska a z LNG terminálů v Nizozemsku a Belgii. Němečtí obchodníci jej pak dál posílají právě i do Česka.