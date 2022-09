Mrzni, mrzni, vlčí chvoste! Putin si rýpl do Evropy

Pak svůj postoj ještě upřesnil: „Nebudeme dodávat nic, pokud je to proti našim zájmům - v tomto případě ekonomickým -, ani plyn, ani ropu, ani uhlí, ani topný mazut, nic nebudeme dodávat.“

Pohádka či spíše bajka vypráví o lišce a vlkovi. Vlk se od lišky pokouší vyžebrat některou z ryb, o které svou mazaností připravila liška rolníka. Ona mu poradí, aby šel na zamrzlou řeku, strčil ocas do díry v ledu, že se na něj ryby nachytají. Když se liška vrátí a vidí, že ji vlk poslechl, řekne mu zmíněná slova „mrzni, mrzni, vlčí chvoste“ a tvrdí vlkovi, že mu tím pomáhá nachytat ryby. Vlk ráno zamrzlý ocas nemohl vytáhnout z vody, ale myslel si, že je to tím, kolik se mu do ocasu nachytalo ryb. V pohádce ovšem i liška na svou mazanost nakonec doplatí.