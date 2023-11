Další zdražení nemovitostí očekávají dvě třetiny Čechů, ukázal průzkum

„Část populace ale vnímá ekonomickou realitu pohledem do zpětného zrcátka. Například před několika lety, když byly sazby hypoték rekordně nízké, si lidé sjednávali krátké fixace s výhledem, že sazby budou v budoucnu ještě níže. V tu chvíli dávalo ale nejlepší smysl sjednat si co nejdelší fixaci,“ dodal Novák.

Nyní podle něho máme před sebou pravděpodobně snižování úroků u hypoték, ale lidé, kteří se obávají dalšího zvyšování, si zřejmě sjednají dlouhé fixace a budou platit mnohem více než by museli.

Téměř 40 procent respondentů totiž očekává další růst úrokových sazeb do konce tohoto roku i po něm. Většina realitních odborníků a finančníků počítá spíše s poklesem úrokových sazeb hypoték k průměrným čtyřem procentům.

Pro šest z deseti Čechů jsou investice do nemovitostí bezpečné. Dvě třetiny lidí vnímají vlastnictví nemovitosti jako investici na důchod, a to zejména proto, že nebudou zatíženi výdaji na bydlení. Třetina lidí pak věří, že se nemovitost z dlouhodobého hlediska zhodnotí, a tím bude lépe zajištěna.„Nemovitosti byly velmi dlouhou dobu vnímány jako bezrizikové aktivum. Ne úplně každá nemovitost ale musí být skvělá investice,“ upozorňuje výkonná ředitelka Asociace pro kapitálový trh České republiky Jana Brodani.

Co se týká dalších možností investování do realit, zkušenost s realitním fondem má podle průzkumu sedmnáct procent Čechů, to je o šest procent více než při lednovém šetření.