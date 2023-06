Čtyři dny práce a tři dny volna? Jde to i v Česku

Pracovat jen čtyři dny a zbylé tři mít volno, to se lidem nepochybně líbí.

Podnik si ale musí pohlídat, aby ho to lidově řečeno nepřivedlo na buben. Některé firmy také krátí lidem mzdu.

I v tuzemsku ho přinejmenším části zaměstnanců umožňují zejména desítky softwarových, konzultačních a finančních společností. „Lidé pak žijí plnější život, nevyhoří,“ řekl Právu šéf kariérní platformy Welcome to the Jungle Jan Klusoň.