ČNB se vrhla do velkého nákupu zlata, v rezervách má už 27 tun

„Má vize je, aby ČNB měla za pět let alespoň sto tun zlata, nejvíce v historii. Musíme diverzifikovat rezervy. Zlato se dobře hodí do velkého portfolia například k akciím a dluhopisům,“ řekl Právu guvernér centrální banky Aleš Michl.

Banka chce rezervy diverzifikovat a zároveň zvýšit očekávaný výnos. „Zlato aktuálně tvoří jen velmi malou část rezerv. Sto tun by z nich při současné ceně tvořilo do pěti procent. Není to málo, ale například na kanadský dolar připadá více než sedm procent,“ upozornil člen bankovní rady ČNB Jan Kubíček v nedávném rozhovoru pro Hospodářské noviny. Předpokládá, že většina zlata by byla uložena v zahraničí.