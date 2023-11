Část hotové D3 u Ševětína budou zase bourat kvůli železničnímu tunelu

„Původní projekt počítal s tím, že stejně by se provozovaná dálnice upravovala, a to z toho důvodu, že se stavěla jenom v polovičním profilu. Minimálně na polovině té dálnice by stejně musely být stavební změny,“ dodal Rýdl. Práce na D3 spjaté se železničním tunelem mohou trvat i několik let. Provoz přitom bude omezený, vedený jednou polovinou dálnice. Jde o stovky metrů dálnice. ŘSD otevřelo část dálnice D3 Ševětín–Borek dlouhou 10,7 kilometru v prosinci 2019. Stavba stála 1,6 miliardy korun.