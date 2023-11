Poláci už mají nastartované bagry. Dostavbě D11 ale brání Děti Země

Budimex s historií od roku 1968 se zapsal do výstavby české dopravní infrastruktury poprvé v sedmdesátých letech minulého století, kdy polští stavbaři stavěli krkonošské silnice z Trutnova do Pece pod Sněžkou, z Vrchlabí do Špindlerova Mlýna nebo z Turnova do Liberce.