American Airlines sází na syny Concordu

Pokud ale Boom Supersonic vše stihne, mají zakoupené stroje od roku 2029 přepravovat cestující na linkách nejen přes Atlantik, třeba z Miami do Londýna, ale také přes Pacifik, například z Los Angeles do havajského Honolulu.

Při výše zmíněné rychlosti by se doba letu z Londýna do New Yorku měla zkrátit ze šesti a půl hodiny na tři a půl. Let z Londýna do Miami by už netrval přibližně devět a půl hodiny, nýbrž polovinu této doby, tedy necelých pět hodin.