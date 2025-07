Hladina Teplé Vltavy je nejníže za posledních dvacet let. Vodáci na ni v určitých úsecích nemohou

„Situace s vodou v řece je opravdu výjimečná. Za dobu zhruba dvaceti let, kdy se splouvá podle pravidel nastavených hodnocením vlivu na životní prostředí, takzvané EIA, se nikdy nestalo, že by se na začátku sezóny nemohlo splouvat a že by hladina klesla tak hluboko pod základní limit nutný pro splutí, tedy pod 50 centimetrů,“ uvedl Dvořák.

„Kompromis se našel a fungoval dobře až do doby, než se začala projevovat globální změna klimatu. Právě velké kolísání hladiny řeky, delší periody s nízkou hladinou pozorujeme posledních čtyři až pět let, kdy letošní rok to přišlo do nového extrému. A jsme nuceni na to reagovat,“ zmínil ředitel Správy NP Šumava Pavel Hubený.