Zemřela Věra Čepelová, jedno z přeživších dětí z vypálených Lidic

Je nám velice líto, že ve věku 88 let zemřela paní Věra Čepelová, rozená Vokatá, přeživší lidické dítě.

Patřila mezi devět dětí, které byly poslány do Německa na převýchovu.

V době lidické tragédie jí bylo pouhých 7 let.

Hlubokou soustrast jejím nejbližším! pic.twitter.com/mSL5yxvIb9