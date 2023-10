Hamás zavraždil seniorku, která přežila Terezín

„Desítky teroristů vstoupily do Kisufimu a vnikaly do domů. Z venku volali ‚IDF, IDF‘, abychom se cítili v bezpečí a mohli vyjít ven. Většina obyvatel ale tušila, že je něco špatně,“ uvedl. Zkratkou IDF se označují Izraelské obranné síly.

Harel popsal, že se svou babičkou telefonoval jen chvíli předtím, než do jejího domu vnikli teroristé. „Mluvili jsme s ní jen několik sekund předtím. Říkala, že se schovala v krytu v domě a že se bojí,“ popsal její vnuk. Z krytu ji palestinští teroristé odvlekli do obývacího pokoje, kde ji popravili střelou do hlavy.