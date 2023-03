Zeman žádal o abolici pro spolupracovníky dvakrát, potvrdil Blažek

Zeman přitom v minulosti v médiích popřel, že by Fialu o abolici požádal.

Podle dřívějších informací z médií chtěl Zeman abolicí zastavit stíhání svého kancléře Vratislava Mynáře a předejít stíhání lidí z Hradu v kauzách skartace zprávy o ruském zapojení do výbuchů ve Vrběticích a úniků informací Bezpečnostní informační služby (BIS) na Hrad.

„Pan prezident Zeman byl přesvědčený o tom, že stíhání Miloše Baláka (bývalého šéfa Lesní správy Lány) a Vratislava Mynáře by nikdy nebyla zahájena, kdyby nepracovali u něho,“ řekl Blažek. „Měl pocit, že jen proto se o ně zajímají orgány činné v trestním řízení. Mluvil o tom, že ho to mrzí a že by tu věc nějakým způsobem rád vyřešil,“ doplnil.