Abolici jsem nežádal, popřel Zeman tvrzení Fialy

„Za prvé: paní Nečasová deset let žije normálním životem, nedopustila se žádného trestného činu, tuším ani přestupku. Za druhé: já, upřímně řečeno, považuji pana (Roberta) Šlachtu a jeho kovbojský tým za poněkud odpudivé zjevy. Je to můj osobní názor. Ale koneckonců, jeho neúspěch ve volbách dokazuje, že to není jenom můj osobní názor,“ dodal prezident. Bývalý policista Šlachta velel Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu, který se pokoušel se svým hnutím Přísaha ve volbách v roce 2021 dostat do Sněmovny.