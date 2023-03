Zeman vulgaritou šokoval, média nenáviděl

Zeman sklidil kritiku ze všech stran a poté, co odmítl rozhovory předtáčet, byl pořad zrušen. O čtyři roky později, znovu v ČRo, dvakrát použil termín „ekonomičtí zm*di“, kterými podle něj byli podnikatelé Zdeněk Bakala či Viktor Kožený.

Velmi kritický byl vždy Zemanův vztah k novinářům, z nichž velkou většinu nesnášel od začátku své politické kariéry. Jeho výrok „novinářů je příliš mnoho, měli by se likvidovat“ v květnu 2017 zřejmě na chvíli vyrazil dech i ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, jemuž tato slova Zeman tehdy v Pekingu adresoval. „Netřeba je likvidovat, stačí je omezit,“ odvětil Putin.

V asi nejznámější a protahované kauze se Zeman pustil do novináře dávno zesnulého, a sice Ferdinanda Peroutky. Tomu v lednu 2015 vložil do úst výrok „Hitler je gentleman“, a ačkoliv literární historici tvrdili, že Peroutka nikdy tato slova nepronesl a také se je nikde nepodařilo dohledat, tvrdošíjně trval na svém. V dubnu 2015 podala na ČR žalobu na ochranu osobnosti Peroutkova vnučka Terezie Kaslová. Spor se táhl až do roku 2021, kdy Kaslové zaslalo omluvu české ministerstvo financí.