Marná Zemanova snaha o politiku všech azimutů. Zůstaly trosky

Novopečená hlava státu se chtěla odlišit od euroskepticismu svého předchůdce Václava Klause a otevřít si dveře do Evropy, a jak několikrát řekla, tvořit „politiku všech azimutů“. Což podle Zemana je strategie okoukaná od francouzského prezidenta Charlese de Gaulla, která říká, že je dobré při zachování spojeneckých závazků udržovat diplomatické a hlavně obchodní kontakty se všemi velkými a důležitými státy na světě.

Ale záhy se ukázalo, že se Zemanovi diplomacii všemi směry udržet nedaří, třebaže řada jeho výjezdů s českými podnikateli byla jistě úspěšná. Byť se Zeman vždy označoval za eurofederalistu a stoupence evropské integrace a spojence USA, západní partnery brzy popudil svým vstřícným vztahem k Číně a Rusku. Což se projevilo např. tím, že nikdy nedostal pozvánku do Bílého domu.

Nejkontroverznější je Zemanův postoj k Rusku. Když v březnu 2013 nastoupil na Hrad, ruské noviny psaly o tom, že nový český prezident bude vůči Rusku vstřícnější, a připomínaly jeho výrok, že „Rusko bude v horizontu dvaceti třiceti let členem EU“.

V květnu v roce 2015 se vydal na oslavu 70. výročí od konce druhé světové války do Moskvy. Po zdrcující kritice se nakonec neúčastnil vojenské přehlídky na Rudém náměstí, ale pouze přinesl věnec k hrobu Neznámého vojáka u hradeb Kremlu.

Podobně se Zeman zachoval po výbuších ve Vrběticích v roce 2014. I poté, co Babišova vláda v roce 2021 vyhostila desítky ruských diplomatů, protože považovala podezření tajných služeb, že za výbuchem stojí ruští agenti GRU, za opodstatněná, prezident mluvil o více vyšetřovacích verzích.

Zeman věřil Rusku do poslední chvíle. Loni ještě týden před ruskou invazí řekl MF Dnes: „Rusové nejsou blázni, aby se pouštěli do operace, která jim přinese více škody než užitku. Pokud jde o americké tajné služby, je to jejich třetí blamáž.“ Poté ale 24. února musel vzít zpátečku. „Rusko se tímto činem dopouští zločinu proti míru. Přiznávám, že jsem se mýlil. Domnívám se, že je na čase sáhnout k daleko tvrdším sankcím, než byly původně plánovány. Šílence je zapotřebí izolovat,“ řekl v den invaze.