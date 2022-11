Zeman udělí milost manželům odsouzeným za šamanský nápoj

Novinky se ministra Blažka už na konci října ptaly, zda navrhne prezidentovi omilostnění manželů. Tehdy šéf resortu spravedlnosti uvedl, že o tom nepřemýšlel. „Já myslím, že celý trestní zákon by měl projít revizí, nejen kvůli jednomu případu,“ dodal obecně.

Polský manželský pár Jaroslaw a Karolína Kordysovi dostal za trestný čin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy 8 let vězení, a to hlavně proto, že od svých klientů inkasoval více než 10 milionů korun. Trestní sazba je v tomto případě 8 až 12 let odnětí svobody, soud tedy ukládal trest na dolní hranici trestní sazby.