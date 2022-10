Soud uložil manželům z Polska osm let za obchody s nápojem peruánských šamanů

Trojice podle obžaloby od roku 2015 do předloňského října si nechávala z Peru posílat koncentrát nápoje ayahuasca, který obsahuje v Česku zakázanou halucinogenní látku DMT. Nápoj využívají údajně už 5000 let k rituálním účelům šamani v peruánské džungli.

Sami manželé cítí křivdu. „Neměli jsme účastníka, který by se jakkoli cítil poškozen. Naopak – měli jsme celou řadu účastníků, kteří se na tyto workshopy opakovaně vraceli. Nejsme žádní zločinci. Jsme obyčejní lidé, kteří vždycky chtěli pomáhat ostatním, a doufáme, že to odvolací soud pochopí,“ řekla Kordysová Právu ještě před vynesením rozsudku.

„Jsem přesvědčen, že to byl pokus použít současný stav našeho zákonodárství pro exemplární potrestání celé skupiny lidí, která se tím zabývá, není to jenom Karolina s jejím manželem. Nepovažuji to za přípustné, je potřeba revidovat trestní zákoník. Tahle kauza to jednoznačně nasvítila,“ uvedl Vobořil.