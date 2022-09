Zeman nařídil stáhnout na Hradě vlajky na půl žerdi

Vlajky takto zůstanou až do doby posledního rozloučení se zesnulou panovnicí. Alžběta II. zemřela ve čtvrtek ve věku 96 let.

Od pátečních 13 hodin mohou lidé kondolovat do kondolenční knihy na britském velvyslanectví. V pátek budou kondolence umožněny do 17 hodin, v dalších dnech bude kondolenční kniha přístupná od 10 do 16 hodin.