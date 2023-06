Žalobci jdou po historických dílech ukradených v 90. letech

Pachatelé taktizují a čekají, až se promlčí tzv. zdrojový trestný čin, kterým byla většinou krádež, loupež či zpronevěra. Domnívají se, že odcizené artefakty pak budou moci beztrestně prodat. Jenže mylně. „Poukazujeme na to, že u věcí, které byly odcizeny před lety a odcizení už je promlčeno, tak obchodování s nimi promlčeno není. Dnes se to považuje za legalizaci výnosů z trestné činnosti,“ uvedl Stříž.

Stříž podotkl, že žalobci nechtějí v první řadě trestat pachatele, ale především navrátit ukradené historické předměty a umělecká díla, kam patří. Věří, že alespoň u části z nich se to může podařit.

„Určitě k tomu můžeme přispět. Zejména tím, že všechny orgány, které to mají v gesci, budou spolupracovat,“ řekl nejvyšší státní zástupce. Už v březnu proto zorganizoval schůzku s pracovníky Národního památkového ústavu, policejního prezidia, celníků, Archeologického ústavu Akademie věd, Vojenského historického ústavu a ministerstva kultury.

„Řekli jsme si, kdo a co všechno je schopen na tomto poli vykonávat. Například když ministerstvo kultury zajistí nějaké dílo, má k tomu určité nástroje. A když to už překračuje jeho možnosti a pravomoci, může se do toho vložit policie,“ uvedl Stříž.