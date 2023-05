Výtvarníci Lu Jindrák Skřivánková a Alex Jindrák mají Dark Light Metallic

Prosklený interiér Gate Gallery je ideální mikroklima pro prezentaci moderního digitálního umění, které využívá barevných světelných forem prolínajících se v prostoru. Jako by jednotlivá díla přetékala mimo vnitřek galerie do makrosvěta a samovolně tam vytvářela svébytné a ničím neomezené umění, do kterého nezávisle zapojuje i návštěvníky výstavy. Na jejich tvářích i tělech se díky videoprojekci vytvářejí obrazce evokující válečné zbarvení, ochranné mimikry či výstřední make-up.

„Jde o absolutně nový projekt. Navazujeme na naši společnou NFT práci, která vznikla před rokem. Metrem jsou naše práce inspirovány jen co do prostoru, ve kterém se galerie nachází. Napadlo mě, že by bylo zajímavé udělat sbírku zvuků, které člověka v hloubi metra obklopují. Chtěl jsem je přenést z toho dolního tubusu sem nahoru do vestibulu, tedy do jiného kontextu,“ vysvětluje Jindrák.