Zákaz CBD? Návrat do doby temna, varuje odborník

Zákaz prodeje výrobků obsahujících CBD vychází z evropské směrnice, podle které jde o novou potravinu, u níž není řádně prozkoumán dopad na lidské zdraví. Jak vnímáte tuto debatu?

V rámci Evropské unie se objevily zprávy, které říkají, že všechny potraviny, které obsahují CBD, jsou tzv. potraviny nového typu. Každý týden je publikováno zhruba 500 vědeckých prací, které zkoumají kanabinoidy a jejich účinky. Dochází k závěru, že CBD zlepšuje kvalitu zdraví.

V roce 2019 začaly z Evropské komise proudit obrovské tlaky na to, eliminovat možnost využití konopí, protože klesá množství některých léčiv. Evropská komise se pokusila v lednu 2020 na valném shromáždění OSN ve Vídni odhlasovat, že CBD je psychotropní látka, to se ale nepodařilo. Teď po třech letech odhlasovali, navzdory všem vědeckým výzkumům, že CBD sice pomáhá, ale neví se, jestli to je bezpečná látka. Přestali registrovat různé kombinace a receptury, ve kterých se kanabinoidy vyskytují.

Kvůli čemu to je?

Je tam jasný ekonomický záměr. Evropská komise tlačí na to, aby CBD bylo eliminováno proto, že to je to podle ní látka, která má potenciálně nebezpečný účinek. Zejména je to ale kvůli tomu, že je do toho tlačena farmaceutickou lobby.

Na prvním sněmu k zákazu CBD promluvili i zástupci ministerstva zemědělství, které se zákazem nyní přišlo. O jaké sdělení jde?

Zásadní sdělení je pro mě to, že samotní úředníci nechápou podstatu věci. Na jednu stranu říkají, že přirozené extrakty z konopí, které nejsou koncentrovány, nejsou uměle ovlivňovány, jsou možné. A minutu nato řeknou – v žádném potravinovém doplňku nesmí být CBD, protože pak už jsou to potraviny nového typu. To jsou věci, které si protiřečí, a bylo by potřeba vyjasnit si názor odborníků, nikoli lidí, kteří mají nějaký názor, ale neznají souvislosti.

Takže vám přístup státu nedává smysl?

Přístup státu je nelogický a kontraproduktivní, protože by měl především dbát na to, aby jeho obyvatelstvo bylo v rozumném zdravotním stavu.

Často argumentují tím, že už je tady tzv. léčebné konopí. Nic takového ale neexistuje. Je to jenom marketingový název pro konopí, které je pěstováno pod nějakou kontrolou.

Ten zásadní rozdíl je v tom, že konopí, které je používáno pro potravinové doplňky v různé formě konzumace v produktu, stojí zhruba 5 Kč za gram. Tzv. léčebné konopí stojí 150 Kč za gram, přičemž pacient si platí 10 procent, zbytek hradí zdravotní pojišťovna.

Co je CBD? CBD je látka, která se vyskytuje v konopí. Chemicky je příbuzná s THC, ale na rozdíl od něj nemá vliv na změny psychiky. Podle výzkumů má u člověka významné neurologické efekty, léčí se s ní také některé vzácné typy epilepsie. Lidé používají CBD k potlačení projevů úzkostí či depresí, ke zmírnění bolesti včetně neuropatické, ke zlepšení kvality spánku a na podporu imunity. Někteří pacienti tvrdí, že jim pomáhá například v léčbě cukrovky, Parkinsovy choroby nebo při problémech s prostatou.

Co bude potřeba vyřešit?

Dva okruhy. První je ten, že pokud některé předpisy platí v rámci Unie, proč neplatí pro všechny státy stejně – výjimku má Německo a Francie. Druhá věc je, že v produktech, které pocházejí z konopí, ať je to konopné semínko, ať jsou to konopné pokrutiny, ať je to konopný čaj a další, vždycky CBD bude. Kanabinoidy jsou látky, které se v konopí vyskytují a rostlinu doprovázejí. Pokud někdo říká, ať používáme konopí, ale nesmíme tam mít kanabinoidy, tak to považuju za biologický nesmysl.

Máte nějaké příklady, po jaké cestě by se měl stát v této oblasti vydat?

Je sice mimo Unii, ale na Švýcarsku krásně vidíme příklad, jak se s kanabinoidy dá pracovat. Je to bohatá země, která má vysoký standard obyvatelstva, a to samozřejmě stárne a potřebuje léčit nebo zlepšit kvalitu života. V době, kdy celá Evropa měla hladinu THC v konopí do 0,3 procenta, Švýcarsko mělo procento, teď má ještě o něco víc, o CBD ani nemluvě. Pochopili, že aplikací těchto látek u lidí se zmenší objem finanční péče, která je nutná pro stárnoucí populaci.

Takže cesta regulace a dostupnosti, nikoli zákazu?

Rozhodně. Není to totiž jenom Švýcarsko, ale i zmiňovaná Francie a Německo, které si našly cestu, protože zvolily směr regulace, a ne úplného omezení. U čistých izolátů CBD by šlo uvažovat o tom, že to je farmaceuticky čistá látka, která by mohla spadat pod nějakou rozumnou regulaci. Zatímco zpracování celých rostlin konopí by tam podle výkladu tohoto zákona vůbec nemělo patřit.

Předešlé nálezy Soudního dvora Evropské unie ukazují, že lze pracovat s rostlinou konopí, případně s jejími extrakty nebo směsmi. Na druhou stranu teď ukazují, že když tam budou kanabinoidy, tak to nelze. Je to podivný výklad a je to na zvážení každého státu, co je pro něj priorita. Nemluvím teď o byznysu, ale o prokázaných pozitivních účincích u velmi malých dávek na lidské zdraví, které v konečném důsledku šetří státní kasu.

Co argumenty proti CBD, které upozorňují na její potenciální nebezpečnost?

Je pravdou, že nevíme, jak velká dávka CBD může způsobit člověku nějaký problém. Na druhou stranu byla během covidu v rakouském Klagenfurtu publikována klinická studie, kdy bylo pacientům s covidem podáváno denně 300 miligramů CBD. Jejich zdravotní stav se velmi rychle zlepšoval oproti pacientům, kterým toto nepodávali.

V preparátech, které se prodávají v České republice, jsou různé koncentrace, ale je tam také napsáno dávkování. Dávka se tam pohybuje kolem 10–30 miligramů na den.

Ministerstvo zemědělství argumentuje studií, kterou dělal někdo pod Evropskou komisí a při které laboratorním zvířatům aplikovali určité množství CBD a potom zkoumali stav jejich vnitřních orgánů. Ze studie vyplynulo, že zvířatům aplikovali 300 miligramů na den při jejich laboratorní váze kolem 500 gramů. Já to přirovnám k tomu, jako bychom si do zeleninového salátu dali lžičku octa, který nám neudělá vůbec nic. Pokud toho octa ale vypijeme každý den pět litrů, tak už za měsíc budeme mít celou řadu zdravotních problémů.

Ministerstvo hrozí brzkým zákazem, premiér Petr Fiala (ODS) prohlásil, že chce najít ještě jinou cestu. Co by se stalo při nejčernějším scénáři?

Dotkne se to celé velké skupiny firem, které prodávají různé CBD produkty (firem je v Česku zhruba sto, pozn. red.), a dotkne se to tisíců lidí, které to zaměstnává. Především se ale vrátíme do doby temna. Bylo by to ignorování vědeckých poznatků.

Vědci za veřejné peníze bádají a publikují, ale v případě zákazu bychom nesměli tyto výsledky vědy používat. Považuji to za překrucování přírodních zákonů politickým tlakem.