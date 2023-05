Zákaz CBD nikdo nečekal, říká majitel rodinné konopné pěstírny

Zákaz má být zaveden během několika týdnů. „Nemůžu tomu uvěřit. Pro spoustu výrobců to bude znamenat obrovskou komplikaci. My jsme si na pěstební zařízení půjčili, kde se dalo, a stále to splácíme. Investovali jsme do nových aeroponických systémů i extrakčních zařízení. Záleží nám na kvalitě našich výrobků, a to pochopitelně něco stojí. Řadově jde o statisíce,“ říká Tobi.