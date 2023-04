Zákaz CBD? Nesmysl, vždyť to lidem pomáhá, vzkazují státu odborníci

„Zakázat produkty obsahující CBD by byl nešťastný krok. Pacienti to užívají například místo antidepresiv a pomáhá jim to,“ upozornil Novinky adiktolog Kamil Kalina.

Podobně mluví i adiktolog Adam Kulhánek. „U CBD jsou prokázané terapeutické účinky, ať už to souvisí třeba s potlačením bolesti nebo nějaké relaxace a podobně, to je výzkumně potvrzené. Pokud je látka správně dávkována, může pomáhat,“ zdůraznil.

Produkty obsahující CBD a další látky z konopí se na českém trhu prodávají jako oleje, cukrovinky, tinktury, náplně do elektronických cigaret nebo například bonbony.

Ministerstvo zemědělství v úterý upozornilo, že podle nařízení EU o nových potravinách se tyto produkty považují za takzvané nové potraviny, protože nebyly v členských státech konzumovány ve významné míře před květnem 1997. Proto se nesmějí uvádět na trh, dokud jejich bezpečnost neprověří Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA).

Šéf resortu Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) uvedl, že firmy uvádějící produkty s CBD na trh si u jeho ministerstva musejí ověřit, zda se jedná o nové potraviny podle evropské legislativy. „Zákaz uvádění na trh kanabinoidů a potravin, které je obsahují, bude mít dopad na některé provozovatele potravinářských podniků,“ uznal. Uvedl také, že řada podniků tuto povinnost splnila.

Co je CBD? CBD je látka, která se vykytuje v konopí. Chemicky je příbuzná s THC, ale na rozdíl od něj nemá vliv na změny psychiky. Podle výzkumů má u člověka významné neurologické efekty, léčí se s ní také některé vzácné typy epilepsie. Lidé používají CBD k potlačení projevů úzkostí či depresí, ke zmírnění bolesti včetně neuropatické, ke zlepšení kvality spánku a na podporu imunity. Někteří pacienti tvrdí, že jim pomáhá například v léčbě cukrovky, Parkinsovy choroby nebo při problémech s prostatou.

Regulujme prodej, volají odborníci

Podle odborníků je cesta produkty nezakazovat, ale regulovat jejich prodej. „Obecně látky jako CBD, které zrovna není psychoaktivní, respektive nemění stav vědomí, nezpůsobuje halucinace a podobně, není nezbytné hned zakazovat. Dovolím si to popsat na případu kratomu - kdybychom ho teď zakázali, tedy ho dali na seznam nelegálních drog, tak by se s ním mohlo stát to stejné jako třeba s pervitinem. Proto je někdy výhodnější látku regulovat, a ne úplně zakázat,“ zdůraznil Kulhánek.

Regulace by podle něj měla být nastavena z hlediska kvality a složení produktu. „Tedy pokud nějaký prodejce chce produkt na trh uvést, co musí splnit z hlediska složení, balení nebo třeba reklamy. Potom také kde je možné látku prodávat nebo distribuovat a také komu, aby tam byly nějaké hranice,“ vysvětlil.

Pokud stát jejich prodej zakáže, podle Kaliny nahraje černému trhu. „Pravděpodobně by výrobci hledali nějaké jiné cesty, jak látku na trh uvést, pokud je pro ně byznysově úspěšná,“ uznal i Kulhánek.

Nevymlouvat se na EU

Cestou regulace chce jít i národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil (ODS). „Musíme najít jiné řešení, než prostý zákaz a nic dál. Důvod? Nejde o psychotropní látku, ale zároveň, protože je to výtažek z konopí, tak úplně nejhorší scénář je celý etablovaný trh poslat do nelegálních rukou. Na nelegálním trhu je nyní obrovské množství konopí i tak, a to samo ohrožuje konzumenty,“ upozornil na Facebooku.

„Je potřeba se nevymlouvat na EU a nedělat špatná rozhodnutí proti zdraví lidí, ale musíme v této situaci najít funkční řešení. Trh tímto prostým rozhodnutím ani náhodou nezmizí, jen se stane nepřehledným a výrazně z mnoha důvodů bude ze zdravotního pohledu více rizikový,“ varoval.

Legalizace narazí u lidovců

Za celkovou legalizaci konopí dlouhodobě bojují Piráti. Vobořil měl do konce března vládě předložit dokument, který počítá s uvolněním a regulací prodeje konopí. Podpořit by to mohly i další vládní strany.

Důrazně proti ale vystupují právě lidovci. „Na jakékoli uvolňování trhu s konopím nevidím prostor. Podle mě je zásadní řešit stávající problém, a teprve potom vést odbornou diskusi o regulaci konopí. Přičemž smysl v rámci regulace mi dává pouze využití konopí pro léčebné účely,“ řekl dříve Právu první místopředseda strany Jan Bartošek, který je zároveň expertem na problematiku drog a závislostí.