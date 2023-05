Co způsobuje konzumace CBD a HHC? Je v nich zásadní rozdíl

Prodej produktů z konopí obsahující kanabinoidy CBD či HHC, které v posledních letech zažívají rozmach, by měl podle záměrů státu podléhat regulaci, případně by měl být zcela zakázán. Co vlastně látky CBD a HHC způsobují a proč je někteří lidé vyhledávají? A jaký je mezi nimi rozdíl?

Foto: Profimedia.cz Gumoví medvídci obsahující CBD (ilustrační foto)