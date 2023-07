Zahradil: Koalice ODS a ANO? Je čas prolomit tabu

Europoslanec k tomu doplnil, že prvním krokem k tomu může být samostatná kandidátka Občanské demokratické strany ve volbách do Evropského parlamentu, které se budou konat příští rok. Právě o koalicích do voleb se v posledních týdnech intenzivně jedná.

Vysvětlil, že občanští demokraté se nepřidají k politice, která by Česko zavedla do bídy a do problémů. Vyloučil navíc, že by se postoj mohl změnit, pokud v čele ANO nebyl kritizovaný Andrej Babiš. „Ekonomické nesmysly jsem slyšel naposledy z úst Karla Havlíčka a Aleny Schillerové,“ uvedl pro Novinky.