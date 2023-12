Žádný metař na dohled. Sněhová nadílka vydržela na chodnících leckde skoro týden

Pražská záchranná služba vyjela zatím k více než 160 úrazům, které byly způsobeny právě pádem na zledovatělém povrchu. Prosinec bývá podle mluvčí Jany Poštové pro pražské záchranáře dobou, kdy mají v tomto ohledu nejvíce napilno, a zatím se nevymyká ani ten letošní.

Vlastníkem chodníků je hlavní město, které má prostřednictvím Technické správy komunikací a Pražských služeb zajistit jejich úklid. Mluvčí Technické správy komunikací Barbora Lišková tvrdila, že chodníky i vozovky uklízejí pracovníci firmy od 1. prosince nepřetržitě.

Vozovky podle ní silničáři čistí podle toho, jak nově sněží nebo jsou námrazy. Střídají ruční úklid chodníků se strojním úklidem a některá místa uklízí kvůli sněžení opakovaně. „V ulicích je přes 1000 pracovníků a nově také 80 multifunkčních vozů, které uklízí sníh z chodníků,“ popsala tento týden v úterý agentuře ČTK.

Jenže sníh a led byly vidět na mnoha chodnících dál. „Jestli jsem viděla jedno dvě auta s pluhem, je to moc. U nás v ulici rozhodně ne. Ani žádné metaře. Chodník u našeho domu jsme o víkendu hrabali několikrát sami, ale sílu rozdrtit led pod ním jsme neměli,“ vyprávěla paní Daniela z Pitkovické ulice v Praze 10.

„A posypal někdo chodníky?“ ptala se jiná žena v debatě na Facebooku Prahy 8. „Proč? To je zbytečné! Kluziště zdarma,“ reagovala jiná a svoji odpověď doplnila smajlíky. „Taky jsem si tuhle otázku ráno pokládala, když jsem se párkrát málem vymázla.“ dodala.

Foto: archiv, Právo Novinky.cz

Starosta Prahy 3 Michal Vronský (TOP 09) sdělil Novinkám, že městská část byla před víkendem ujištěna, že situace je pod kontrolou. „Bohužel se ukázalo, že opak je pravdou,“ konstatoval.

Vzniklé problémy obec podle něj řeší vlastními kapacitami, upozornil ale, že to nejde hned. Do budoucna by se prý chtěla radnice domluvit na spolupráci s některou z úklidových společností, jež by při podobné sněhové kalamitě dokázala nastoupit a problematická místa uklidit k větší spokojenosti rychleji.

Mluvčí Prahy 6 Marek Zeman poznamenal, že přibližně před 14 roky se výrazně snížil objem peněz na údržbu komunikací, což se projevuje na úklidu některých chodníků a vozovek v zimě. Městská část tehdy zavedla sněhovou pohotovost, kdy úseky chodníků ze zimní údržby uklízejí brigádníci a dodavatelské firmy se stroji.

„Takto suplujeme hlavní město již řadu let. Občan se vždy primárně obrátí na úřad a požaduje úklid, nezajímá ho, kdo za něj zodpovídá,“ říká Zeman s tím, že i když v průběhu let Praha některé chodníky zařadila zpět do údržby, městská část musí nadále zajišťovat úklid některých z nich z vlastních peněz.

Zeman si v souvislosti s tím také postěžoval, že chybí byť jen minimální koordinace zimního úklidu ze strany magistrátu. „To se absolutně neděje. V průběhu roku uzavíráme smlouvy o dílo a objednávky na zimní údržbu, očekávali bychom právě zmíněnou koordinaci. V praxi to funguje zpravidla tak, že na dispečinku odkazují občany na městskou část, aniž by jim vysvětlili, že jsou ty či ony komunikace ze zimní údržby vyčleněny,“ konstatoval.

Chodníky zařazené do 1. pořadí, tedy ty nejdůležitější, vedoucí třeba ke zdravotnickým zařízením, jsou zpravidla schůdné, 2. pořadí většinou velmi omezené, poznamenal.

Sněhová pohotovost funguje v Praze 6 od 1. prosince. Obstarává ji téměř 130 dobrovolníků. „V kalamitním období ale trvá déle, než se vše dočistí,“ dodal.

Starosta osmé části Ondřej Gros (ODS) ČTK poznamenal, že s TSK je jeho úřad v denním kontaktu a na služby tlačí, aby svou práci maximálně urychlily. „Bohužel jim však nevelíme. Na druhou stranu si přiznejme, že následky zimy lze jistě mírnit, nikoliv úplně zrušit,“ konstatoval.

Foto: Jaroslav Soukup, Novinky Odklízení chodníků v Praze (ilustrační foto).

I Praha 14, která leží na východním okraji metropole, přiznává, že některé chodníky, zejména ve správě TSK, nejsou v optimálním stavu a radnice to s firmou řeší. Komunikace ve správě Prahy 14 jsou podle mluvčí radnice Veroniky Berné buď posypané inertním materiálem, nebo uklizené do čista. „Samozřejmě jsou místa, kde jsou uklizeny jen na jedné straně komunikace, a to z kapacitních důvodů,“ doplnila.

V Praze 10 se podle mluvčího Bruno Troppa týkala většina stížností od lidí kvůli sněhu chodníků, o něž se stará TSK. Obec eviduje asi 25 podnětů, které řeší. Připomínky k zimní údržbě můžou lidé oznámit městské části na webu zde. V případě, že se hlášený nedostatek netýká údržby zajišťované městskou částí, míří prý podnět k odpovědným pracovníkům TSK.

Praha 10 se stará o přibližně 70 km chodníků ve vlastnictví hlavního města a dalších 15 km, které leží v plochách zeleně. Na úklid sněhu má radnice nasmlouvané tři úklidové firmy.

Pád sněhu ze střech

Poté, co začal sníh tát, přestaly být takovým problémem kluzké chodníky, ale větší riziko začalo hrozit ze střech.

„Po několika dnech, kdy v Praze sněžilo a teploty padaly pod bod mrazu, se mírně otepluje, což s sebou přináší i zvýšené riziko pádu tajícího sněhu a ledu ze střech domů na chodníky,“ upozornil magistrát.

Kvůli možnému ohrožení osob raději například 5. prosince do odvolání uzavřel vchod do magistrátního Škodova paláce z Charvátovy ulice v Praze 1.

Magistrát apeloval na soukromé majitele, kteří mají zákonnou povinnost starat se o svůj majetek tak, aby neohrozili zdraví, životy a majetek dalších osob - sníh a led by tedy měli odstranit, nebo alespoň upozornit chodce na nebezpečí.

U odstraňování sněhu občas pomáhají hasiči, primárně to však v gesci nemají. Obvykle pomáhají se zabezpečením veřejných budov a zasahují pouze v krajním případě při bezprostředním ohrožení.