Praha představila návrh reformy parkování

„Je to návrh, o kterém se jdeme bavit s městskými částmi, očekávám věcné připomínky,“ uvedl Hřib s tím, že v ideálním případě by novinky měly vstoupit v platnost od 1. října 2024.

Plánovaný placený vjezd do centra by se měl týkat oblasti Smetanova nábřeží a okolních ulic a oblasti Karmelitské, přičemž opatření by mělo podle Hřiba zamezit zpožďování tramvají.

Poplatek by podle návrhu byl 200 korun za den, přičemž by se netýkal rezidentů Prahy 1 ani osob s oprávněním parkování v lokalitě. Zásobování na základě oprávnění by mělo fungovat mezi 20:00 a 10:00.

Ceny parkování zatím nejsou v návrhu řešeny a budou diskutovány až následně. „Myslím, že je neudržitelné, aby město dotovalo parkování ve veřejném prostoru víc než MHD,“ uvedl náměstek s tím, že návrh vychází z programového prohlášení rady.

Novinkou ve zpoplatněném parkování má být paušální oprávnění pro parkování ve smíšených fialových zónách po celém městě na měsíční či roční bázi.

Cena by měla být odstupňována dle pohonu, přičemž vozidla splňující normu Euro 6 by platila standardní cenu, slevu by měly elektromobily a vozidla na vodík a někde mezi by byla cena parkování pro hybridy.

Pro vozidla splňující normu Euro 5 a nižší by se paušální oprávnění pořídit nedalo.

Krátkodobé návštěvnické parkování ve fialových a oranžových zónách by se podle Hřiba zásadně měnit nemělo. Zrušena budou naopak přenosná parkovací oprávnění.

Rezidenční parkování v modrých zónách by mělo být pouze pro rezidenty či vlastníky nemovitostí a abonenty.

Rezidenti by měli mít možnost zařídit si hodinový kredit pro návštěvy či řemeslníky. Ve hře je podle Hřiba rozsah 120 hodin, který by se mohl pořizovat buď po částech, nebo by se z něj mohlo ukrajovat.

Zájem magistrátu je, aby městské části měly větší flexibilitu definovat si místa pro rezidenty a návštěvníky i ceny. Ty se budou skládat z celoměstské sazby a sazby určené městskou částí. Ta bude příjmem městské části.

Provozovny si budou moci zařídit kredit pro zásobování pro krátkodobé parkovací oprávnění na úrovni 15 či 30 minut.

Zásobující, jako jsou kurýři či vozy taxislužby, budou podle návrhu rovněž moci zakoupit krátkodobá parkovací oprávnění.

„Cílem je, aby nám dodávky neparkovaly na chodníku, a nabídnout legální zpoplatněnou možnost zaparkovat v modré zóně,“ uvedl Hřib, podle něhož vše bude fungovat přes aplikaci.

Hřib míní, že zatímco připomínky ze strany městských částí budou věcné, v rámci magistrátní koalice očekává ideologickou debatu.