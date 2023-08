Záchranka vs. gigafactory. A je dusno

Důvěryhodný zdroj Právu uvedl, že záchranka zůstane na svém místě pouze do června příštího roku. „Pak ji armáda začne provozovat v Karlových Varech,“ řekl. Tuto informaci následně Právu potvrdil karlovarský hejtman Petr Kulhánek (za STAN). „Skutečně se o této možnosti teď hovoří. Čekáme na metodické pokyny ohledně parametrů. Záchranka by mohla začít fungovat od příštího léta,“ nastínil.

Tento týden se karlovarský hejtman sešel s ministrem zdravotnictví Vlastimilem Válkem (TOP 09), jenž zavítal do města. Šéf resortu následně na tiskové konferenci představil plán, že stanoviště záchranky by mohlo vzniknout právě na karlovarském letišti. Nezmínil ovšem, že půjde o přesun posádky z Líní. „Pevně věřím, že v příštím roce dospějeme k něčemu, co by se mohlo podobat stříhání pásek,“ konstatoval Válek.