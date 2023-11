Za okny metra pluje velryba či běží stádo slonů. Poetické výjevy ale z tunelů brzy zmizí

Jde o součást nového zobrazovacího systému. Videa se promítají přímo za okna projíždějícího vlaku metra. A to pomocí stovek LED jednotek, které jsou rovnoměrně sestaveny do řady na stěně tunelu a díky rychlé jízdě soupravy a setrvačnosti lidského oka vytvoří dojem plynulého textu nebo videa.

Plochy v metru pronajímá dopravní podnik vysoutěžené společnosti European Digital Industries, která instalovala do tunelu panely a bude je provozovat. Smlouvu na to má do roku 2030, s možností prodloužení o pět let. Výnosy z pronájmu by DPP měly ročně vynést podle jejich odhadů bezmála 20 milionů korun.