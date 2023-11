Praha testuje v metru unikátní informační systém

Zobrazovací systém v tunelu metra mezi stanicemi Dejvická a Bořislavka je nejmodernější, neinvazivní technologie založená na LED zobrazovacích jednotkách sestavených do řady na stěně tunelu, které zajišťují plynulý způsob prezentace. Je speciálně upravena pro pražské metro.

Systém funguje na principu animace. Jednotlivé obrazovky staticky zobrazují vždy jen příslušnou část sdělení, resp. obrazu, který díky jízdě vlakové soupravy za určité rychlosti a setrvačnosti lidského oka vytváří dojem plynulého obrazu nebo videa. Zobrazovací systém tvoří 386 LED panelů rovnoměrně sestavených v řadě dlouhé 200 metrů. Minimální rychlost projíždějící vlakové soupravy musí být 60 km/h, aby vznikl plynulý obraz. Řídicí jednotka zobrazovacího systému a senzory měřící rychlost projíždějícího vlaku vyhodnotí, jestli je dostatečná. Pokud by byla nižší než 60 km/h, animace se nespustí.

„Je to další z projektů, kterými se snažíme zvyšovat výnosy z pronájmu majetku dopravního podniku. V tomto případě inovativně v tunelech metra, které mají technické parametry pro instalaci zobrazovací technologie,“ uvedl Petr Witowski, generální ředitel dopravního podniku.

Zelenou projekt dostal po splnění mnoha podmínek. „Za žádných okolností nesmí negativně ovlivňovat provoz metra, interferovat se stávajícími technologickými zařízeními a komunikačními systémy, musí splňovat všechny bezpečnostní a protipožární normy požadované pro instalaci v metru, což nájemce splnil během přípravy a testování. Speciální důraz jsme kladli na to, aby systém neovlivňoval strojvedoucí,“ dodal.

Nový reklamně-informační systém je nainstalován zatím pouze na lince A v tunelu mezi stanicemi Dejvická a Bořislavka. V pražském metru je vytipováno 36 tunelů, které splňují technické parametry, např. míru zakřivení, stoupání, klesání apod., pro další instalace. Je nicméně na nájemci, jestli je všechny využije nebo ne. V průběhu příštího roku by se nový zobrazovací systém mohl objevit v tunelech na lince A v úsecích Náměstí Míru–Můstek, na lince B pak v úsecích Smíchovské nádraží–Národní třída a Náměstí Republiky–Invalidovna. Instalace systému v jednom tunelu trvá zhruba dva měsíce a probíhá pouze během noční provozní výluky. Smlouva na pronájem ploch ve vybraných tunelech mezi dopravním podnikem a provozovatelem platí do roku 2030 s možností prodloužení o pět let.